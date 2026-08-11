В брянском селе Красный Рог открыли площадку ГТО

2026, 11 августа 09:42

Дети уже успели проверить новый спортивный объект.

В селе Красный Рог Почепского района в преддверии Дня физкультурника торжественно открыли новую площадку ГТО. Она предназначена для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Площадка оснащена необходимым оборудованием для тренировок и отвечает всем требованиям комплекса.

В церемонии открытия приняли участие представители муниципальной власти, учащиеся Краснорогской СОШ, а также родные и близкие военнослужащих, погибших в ходе СВО.

Объект пострили в рамках проекта «Развитие инфраструктуры сферы спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области».