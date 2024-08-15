250 муниципальных стипендий вручат в Брянске в 16-й раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. .
В Брянске прошло заседание экспертной группы под председательством заместителя главы городской администрации Елены Качур. Речь шла о муниципальных стипендиях. В том году их распределят в 16-й раз. Денежное поощрение получат 250 человек в трёх номинациях.
«Была проделана большая подготовительная работа, рассмотрены кандидатуры победителей олимпиад, призёров спортивных соревнований, общественников и волонтёров», — уточнила Елена Владимировна.
Самая большая номинация «Образование» включает 200 человек. Стипендиатов разделили пополам: лицеи с гимназиями и школы. 99% школ Брянска в этом году представили документы на своих учеников.
В номинации «Культура» заявки подали 59 человек. Деньги получат 30 детей и 15 взрослых.
«На основании достижений каждого из кандидатов был окончательно утверждён список из 45 человек», — уточнил начальник городского управления культуры Эдуард Амелькин.
В номинации «Общественные молодёжные объединения» от соискателей поступило 20 заявлений. Из них выбрали пять человек.
Церемония вручения именных муниципальных стипендий в Брянске пройдёт осенью.
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