250 муниципальных стипендий вручат в Брянске в 16-й раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. .

В Брянске прошло заседание экспертной группы под председательством заместителя главы городской администрации Елены Качур. Речь шла о муниципальных стипендиях. В том году их распределят в 16-й раз. Денежное поощрение получат 250 человек в трёх номинациях.

«Была проделана большая подготовительная работа, рассмотрены кандидатуры победителей олимпиад, призёров спортивных соревнований, общественников и волонтёров», — уточнила Елена Владимировна.

Самая большая номинация «Образование» включает 200 человек. Стипендиатов разделили пополам: лицеи с гимназиями и школы. 99% школ Брянска в этом году представили документы на своих учеников.

В номинации «Культура» заявки подали 59 человек. Деньги получат 30 детей и 15 взрослых.

«На основании достижений каждого из кандидатов был окончательно утверждён список из 45 человек», — уточнил начальник городского управления культуры Эдуард Амелькин.

В номинации «Общественные молодёжные объединения» от соискателей поступило 20 заявлений. Из них выбрали пять человек.

Церемония вручения именных муниципальных стипендий в Брянске пройдёт осенью.