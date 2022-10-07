27 тысяч брянцев учатся в колледжах и техникумах

В средних профессиональных образовательных учреждениях Брянской области учится более 27 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Больше всего у брянских абитуриентов востребованы профессии непроизводственной сфере экономики: повар, кондитер, продавец, контролёр-кассир, парикмахер, специалист по туризму и гостиничному сервису. Также молодые брянцы выбирают направления: «Информационные технологии», «Педагогика», «Транспорт» и «Строительство».

В этом году средний балл аттестата при поступлении составлял 4,1. А на специальности медицинского профиля и образования – 4,8 балла. По специальностям строительного, педагогического, медицинского профиля и наземного транспорта на одно место претендовали 5 — 6 абитуриентов.

Всего по программам среднего профессионального образования в Брянской области учатся более 27 тыс человек.