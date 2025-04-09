280 кубометров пескосоляной смеси высыпали на улицы Брянска за ночь. Об этом сообщили в городской администрации.

В ночь с 8 на 9 апреля улицы Брянска от снега убирали семь КДМ и четыре погрузчика. Техника работала на проспектах Ленина, Московском, Героев, Станке Димитрова, улицах Советской, Дуки, Костычева, Ульянова, Красноармейской, Бежицкой, Ульянова, XXII Съезда КПСС, Литейной, Белорусской, Менжинского, Никитина, Рылеева и Речной.

Также специалисты обрабатывали от гололёда проезжую часть. За ночь на улицы Брянска высыпали 280 кубометра пескосоляной смеси.