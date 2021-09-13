29 полицейских поборются за звание лучшего брянского участкового

В регионе стартовал первый этап конкурса «Народный участковый – 2021».

В Брянской области стартовал региональный этап конкурса «Народный участковый – 2021». В этом году за звание лучшего участкового борются 29 претендентов.

Конкурс проходит в три этапа. На первом этапе жители региона могут выбрать сотрудника, который наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции. Онлайн-голосование на сайте областного УМВД продлится до 20 сентября.

В рамках онлайн-голосования второго тура с 7 по 16 октября брянцы выберут лучшего участкового, который представит область на федеральном этапе конкурса.

Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в Москве в канун Дня участкового уполномоченного полиции.