30 участков дорог отремонтируют в этом году в Брянске

По нацпроекту в областном центре в этом году в порядок приведут 30 участков автодорог. Об этом сообщили в Брянской городской администрации.
В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в текущем году вошли порядка 30-ти участков автодорог Брянска. Многие из них не обновлялись много лет. Так, в Бежицком районе подрядчик приводит в порядок километровый участок автодороги по улице Ново-Советской от улицы Почтовой до улицы Дальней. Здесь появятся новые фонари, тротуары, бордюры, водоотвод и дорожные знаки.
На некоторых дорогах в плане никогда не было асфальта. Например, в Бежице рабочие делают капремонт улицы Дятьковской с грунтовым покрытием. Здесь построят новую дорогу с полноценным тротуаром протяженностью 2,27 км.
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