300 литров мёда продали на ярмарке в Брянске

Почти 300 литров мёда купили на ярмарке выходного дня в областном центре. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В субботу, 1 октября в Брянске прошла восьмая ярмарка выходного дня. В ней участвовали 149 сельхозтоваропроизводителей из 18 районов региона.

Жители и гости областного центра купили 87,7 тонны картофеля, 2,1 тонны капусты, 1,6 тонны моркови, 1,33 тонны свеклы и по 1,3 тонны лука и томатов. Также аграрии продали 4,2 т яблок и в общей сложности почти 2,26 тонны зерна, груш, перца, огурцов и ягод. Также жители приобрели почти 300 литров мёда. На 111 тысяч рублей у аграриев купили саженцы плодово-ягодных культур.

Ярмарки завершат свою работу 29 октября.