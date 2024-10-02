317 точек доступа к интернету построили в поселках Брянщины

317 станций для доступа к интернету построили в посёлках Брянщины по региональному проекту. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Брянской области реализуется региональный проект «Информационная инфраструктура». В его рамках доступ к интернету по волоконно-оптическим линиям связи получили 892 социально значимых объекта: 150 сельских администрации, 295 школ, 407 ФАПов, 27 пожарных частей и постов, 13 сельских библиотек. Все они расположены в малых населенных пунктах. На первом этапе федерального проекта по устранению цифрового неравенства во всех посёлках региона, где живут от 250 до 500 человек, построены точка общего доступа к интернет. Всего построили 317 станций.

В рамках второго этапа до 2030 года вышки сотовой связи должны появиться в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. К концу прошлого года было построено 102 базовых станции.