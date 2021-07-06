318 долгожителей Брянщины с праздником поздравит Президент России

Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Брянской области.

В июле этого 2021 года 318 старейших жителей региона, которым исполняется 90, 95 или 100 лет, получат поздравления от Владимира Путина.

219 жителей Брянщины отметят свой 90-й день рождения. 92 долгожителям исполнится в этом году 95 лет. А шесть старейшин готовятся встретить свой вековой юбилей.

Что интересно, всего 40 мужчин среди именинников, остальные – женщины.

Также в списке долгожительниц Брянского региона много редких имен, таких как: Варвара, Евдокия, Ефросинья, Гердтруда, Нионила, Марфа и Эмилия.