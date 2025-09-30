359 котельных начали работать в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске заработали все 359 котельных. Во всех учреждениях культуры, детских садах и общеобразовательных и спортивных школах стало тепло.

Из 2 749 домов отопление включили в 2 670. В 79 домах продолжаются пуско-наладочные работы.

Все пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления завершатся в течение двух недель.