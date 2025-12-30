Зарплата водителей общественного транспорта в Брянске составила почти 100 тысяч рублей

2025, 30 декабря 11:32

Средняя зарплата водителей общественного транспорта в Брянске составила почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы Брянской городской администрации Игорь Чубчиков.

В мэрии на прошлой неделе прошла пресс-конференция о работе общественного транспорта в Брянске. Замглавы администрации Игорь Чубчиков уточнил, что средняя зарплата водителей автобуса в городе составляет 96 тысяч рублей, а троллейбуса – 92 тысячи рублей. Работникам автотранспортных также положен соцпакет. После 20 лет стажа в 55 лет сотрудники могут выйти на пенсию.

В троллейбусном управлении бесплатно обучают водителей. Полгода ученики получает стипендию, а затем выходят на линию.

«Было время, когда из водителей выстраивалась очередь. Выбирали лучших. Сейчас ситуация изменилась, но мы стремимся восстановить справедливость. Задача на следующий год увеличить их заработную плату, чтобы профессия водителя стала престижной», – подчеркнул Игорь Чубчиков.