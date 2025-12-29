Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

37 единиц дорожной техники работали на улицах Брянска в выходные

2025, 29 декабря 11:04
37 единиц дорожной техники работали на улицах Брянска в выходные
Источник фото

37 единиц техники работали на улицах Брянска в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

Коммунальные службы Брянска работали в усиленном режиме все выходные. В субботу и в воскресенье на на улицы областного центра выехали 23 КДМ, 10 тракторов и четыре погрузчика. Техника убирала снег с дорог и обрабатывала от гололёда. Почти 900 кубометров песко-соляной смеси высыпали на проезжую часть. 

Утром в понедельник дорожники продолжили убирать снег. Особое внимание коммунальщики уделяют дорогам с высоким трафиком движения, заездным карманам для общественного транспорта и пешеходным переходам. Уборкой занимаются 23 комбинированные дорожные машины, 17 тракторов, 10 погрузчиков и 14 самосвалов.

Метки: ,

Читайте также

Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Карачевском районе
29 декабря 14:37
Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Карачевском районе
Свыше 4,8 тысяч тонн реагента потратили за сутки брянские дорожники
29 декабря 13:41
Свыше 4,8 тысяч тонн реагента потратили за сутки брянские дорожники
Движение транспорта ограничат в центре Брянска на два дня
29 декабря 13:22
Движение транспорта ограничат в центре Брянска на два дня

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13776) брянск (6716) ДТП (2647) ГИБДД (2168) прокуратура (1998) уголовное дело (1945) суд (1777) Александр Богомаз (1763) авария (1625) мчс (1443) коронавирус (1272) умвд (1002)