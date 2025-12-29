37 единиц дорожной техники работали на улицах Брянска в выходные

2025, 29 декабря 11:04

37 единиц техники работали на улицах Брянска в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Коммунальные службы Брянска работали в усиленном режиме все выходные. В субботу и в воскресенье на на улицы областного центра выехали 23 КДМ, 10 тракторов и четыре погрузчика. Техника убирала снег с дорог и обрабатывала от гололёда. Почти 900 кубометров песко-соляной смеси высыпали на проезжую часть.

Утром в понедельник дорожники продолжили убирать снег. Особое внимание коммунальщики уделяют дорогам с высоким трафиком движения, заездным карманам для общественного транспорта и пешеходным переходам. Уборкой занимаются 23 комбинированные дорожные машины, 17 тракторов, 10 погрузчиков и 14 самосвалов.