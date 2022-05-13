45 тысяч юных брянцев отдохнут в летних лагерях

Более четырёх тысяч детей участвуют в профильных программах.

Организацию летнего отдыха обсудил профильный комитет Брянской областной думы. Всего в летних лагерях отдохнут более 45 тысяч юных брянцев. Среди них около 18 тысяч — дети в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в регионе будут работать профильные смены — спортивные, творческие, студенческие. В них будут участвовать свыше четырёх тысяч детей. В том числе по программам физкультурно-спортивной направленности — более двух тысяч ребят.