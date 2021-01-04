47 человек выздоровели от Covid-19 за сутки в Брянской области

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровления и подтвержденных смертях от инфекции и вызванных ей осложенений.

За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение коронавирусом у 199 человек и выздоровление – у 47. Новых подтвержденных смертей нет.

Всего в Брянской области зафиксировано 23 945 случаев инфицирования, выздоровление – у 21 710 человек и 216 смертей от коронавируса и вызванных им осложнений.

В статистику смертности не попадают случаи, когда у пациента подтвердился коронавирус, но причина смерти была иной.

Вчера 202 брянца заразились коронавирусом за сутки.