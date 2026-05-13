47 тысяч брянских школьников отдохнут летом за счёт бюджета

2026, 13 мая 13:22
Брянская областная дума утвердила финансирование летней оздоровительной кампании — в этом году на детский отдых выделено свыше 406 миллионов рублей. Путёвки получат 47 тысяч школьников, пишет сайт АиФ-Брянск.

Отдыхать ребята будут в восьми загородных лагерях, четырёх санаториях и 353 пришкольных учреждениях с дневным пребыванием. В программе — не только классический лагерный формат: заявлены туристические и краеведческие смены, спортивные сборы, творческие мастерские и гуманитарные проекты.

Около 18 тысяч путёвок зарезервировано для детей из социально уязвимых семей — их отдых полностью оплатит региональный бюджет. Приоритет — у детей участников СВО, инвалидов, сирот и ребят без попечения родителей. Для остальных семей бюджет частично компенсирует стоимость путёвки: до 10 500 рублей на загородный лагерь и до 13 100 рублей на санаторий.

Приём заявлений уже открыт — через Госуслуги, МФЦ или ответственного в школе. Заявку нужно успеть подать минимум за 15 дней до начала смены, однако в популярных лагерях места традиционно заканчиваются быстрее.

