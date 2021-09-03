480 брянских заключенных сели за парты

Учебный год они начали с классных часов.

480 заключенных сели за парты в сентябре в Брянской области. Еще 15 в дистанционном формате получают высшее образование в вузах, обучаясь профессиям менеджера, экономиста, технолога и другим.

В День знаний в школах исправительных учреждений состоялись праздничные встречи педагогических коллективов с учащимися. Учителя поздравили заключенных с новым учебным годом, отметив, что учение – нелегкий, но радостный и увлекательный труд, сообщает региональное УФСИН.

Как и в обычных школах, в исправительных колониях прошли классные часы, посвященные Году науки и технологий. По их окончании ученики вручили педагогам цветы.