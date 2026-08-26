На восьми улицах Брянска дорожники покосили траву накануне

2026, 26 августа 18:33

На восьми улицах Брянска дорожники покосили траву накануне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники дорожного управления города Брянска продолжают косить траву на улицах, в скверах и на разделительных полосах дорог. Накануне специалисты работали на Степной, Луначарского, Ильи Иванова, Литейной Объездной, Пушкина, бульваре Гагарина и на проспекте Героев. Также дорожники подравняли газоны в саду Победы и в посёлке Белые Берега.

В среду работы продолжились на улицах Ильи Иванова, Амосова, Луначарского, Литейной, Слесарной, в переулке 2-м Мичурина и на проспекте Героев.