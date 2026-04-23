Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские спортсмены стали призёрами Кубка мира по современному мечевому бою

2026, 23 апреля 14:44
Источник фото

Брянские спортсмены стали призёрами Кубка мира по современному мечевому бою. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

19 апреля в Москве состоялся VII Кубок мира по современному мечевому бою. В Спорткомплекса МВА имени Скрябина соревнованиях приняли участие более 240 представителей семи стран и более 100 команд.

В сборную Брянской области вошли шесть спортсменов. В дисциплине «щит-меч» среди участников 6–7 лет бронзовую медаль завоевал брянский школьник Артём Удахин. Также третье место заняли Андрей Хоменков и Дмитрий Савватеев из города Карачева.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14940) брянск (6917) ДТП (2729) ГИБДД (2274) прокуратура (2091) уголовное дело (2038) Александр Богомаз (1964) суд (1789) авария (1650) мчс (1528) коронавирус (1272) умвд (1061)