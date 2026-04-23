Брянские спортсмены стали призёрами Кубка мира по современному мечевому бою

2026, 23 апреля 14:44

Брянские спортсмены стали призёрами Кубка мира по современному мечевому бою. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

19 апреля в Москве состоялся VII Кубок мира по современному мечевому бою. В Спорткомплекса МВА имени Скрябина соревнованиях приняли участие более 240 представителей семи стран и более 100 команд.

В сборную Брянской области вошли шесть спортсменов. В дисциплине «щит-меч» среди участников 6–7 лет бронзовую медаль завоевал брянский школьник Артём Удахин. Также третье место заняли Андрей Хоменков и Дмитрий Савватеев из города Карачева.