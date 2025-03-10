60 человек строят новую школу в Брянске на улице Амосова. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске идёт строительство новой школы на улице Амосова. Учебное заведение на территории бывшего аэропорта рассчитано на 1 225 мест.

В настоящее время на стройке работают монолитчики. Специалисты бетонируют колонны, пилоны и перекрытия на всех четырех блок-секциях на первом этаже. А в подвале электрики прокладывают инженерные коммуникации.

В апреле подрядчик планирует начать копать траншею для будущей теплотрассы. Она соединит собственную блочно-модульную котельную со всеми зданиями школы, обеспечив теплом и горячей водой.

На объекте ежедневно работают почти 60 человек. Школу строят по федеральной программе.