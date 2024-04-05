60 школ Брянщины отремонтировали по федеральной программе за два года

С 2022 года в Брянской области по федеральной программе отремонтировали 60 школ. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
В Брянской области с 2022 года реализуют федеральную программу модернизации школьных систем образования. По ней за это время преобразились 60 зданий школ региона.
«В этом году за федеральные средства капитально ремонтируем 13 зданий общеобразовательных организаций: это Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина, школы №№ 55, 25, 51, 13, 52, 3 города Брянска, Трубчевская школа №1, Дубровская школа №2, школа № 6 Новозыбкова, Дятьковская городская гимназия, Городищенская школа, Нетьинская школа им. Ю. Левкина. Шесть объектов делаем в этом году, семь — переходящие на 2025 год», – уточнил Александр Богомаз.
Ещё четыре школы приведут в порядок за счет областного бюджета. Для всех объектов уже выбрали подрядчиков.
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