7 и 8 июня отключат холодную воду в Советском районе Брянска

Ограничение будет действовать на четырех улицах.

7 и 8 июня будет отсутствовать холодное водоснабжение в жилых домах и нежилых помещениях в Советском районе Брянска.

Из-за плановых работ на сетях водоснабжения 7 июня с 9.00 до 17.00 холодной воды не будет по улице Фрунзе, 60, 60а, 63, 64, 64а, 65; улице 2-й Почепской, 36, 38, 40, 40а, 41г; проспекту Станке Димитрова, 40, 40а, 40/1, 40г.

8 июня с 9.00 до 17.00 водоснабжение будет отсутствовать по улице Костычева, 27, 27а, 29, 31а, 33, 35а, 56, 58, 39 (детский сад).