79 брянских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ

В регионе подвели предварительные итоги единого госэкзамена.
В Правительстве Брянской области обсудили предварительные итоги Единого государственного экзамена. Результаты ЕГЭ-2021 по всем предметам оказались сопоставимы с результатами прошлого года.
79 брянских выпускников получили высший балл по предметам. В прошлом году на 100 баллов ЕГЭ сдал 101 человек.
Семеро выпускников добились максимального результата дважды. Двое из них – по русскому языку и химии, еще двое – по русскому языку и истории, трое – по русскому языку и физике, обществознанию и литературе, русскому языку и информатике. Это выпускники Брянского городского лицея № 1 имени Пушкина, Брянского городского лицея № 2 имени Ломоносова, школы № 17 Брянска, гимназии № 1 и школы № 8 в Клинцах, Новозыбковской гимназии, а также Дивовской школы Мглинского района.
Несмотря на то что количество стобалльников в этом году меньше, чем в прошлом году, процент высокобалльных работ вырос. От 80 до 99 баллов набрали 3755 выпускников, в прошлом году таких работ работ было 3283.
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