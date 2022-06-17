81 собака из брянского приюта нашла дом

Сейчас ищут хозяев для малышей.

За полтора года работы приюта для безнадзорных животных новый дом нашла 81 собака.

Учреждение существует с марта 2021 года на базе дорожного управления Брянска. За это время там побывали более 500 животных. 81 четвероногий обрёл новый дом.

Сейчас в приюте ищут хозяев для пушистых малышей.