9 апреля в Брянской области потеплеет до +12

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в пятницу в Брянской области ожидается переменная облачность. Ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Днем существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В Смоленске открылась «Вахта памяти» В Смоленской области официально открылась «Вахта Памяти-2021». Более 80 поисковиков из разных уголков региона приехали в Красный Бор, чтобы пообщаться с единомышленниками, рассказать о результатах работы за прошедший год и поделиться планами на предстоящий сезон. В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Смоленской областной Думы Андрей Моргунов, Сергей Шелудяков, Александр Герасенков. «Доброхоты» и «Забота» По словам

Частично признала свою вину замначальника Смоленской таможни Замначальника Смоленской таможни частично признала свою вину в получении взятки от гендиректора одной из коммерческих фирм. По версии следствия, подозреваемая должна была покровительствовать компании и помогать в оформлении импортных товаров. За это она получила взятку в виде ремонта в собственном коттедже и бытовую технику. Теперь подозреваемую обвиняют в получении взятку в особо крупном размере, а

За особые заслуги В администрации региона состоялась торжественная церемония вручения государственных наград РФ. От имени Президента Владимира Путина ордена, медали, почётные знаки и благодарности смолянам передал губернатор Алексей Островский. В числе отличившихся – педагоги, медики, работники промышленных предприятий и активисты. Как отметил глава региона, каждый из награждённых является примером в работе и жизни как для коллег, так и

Вернуться к активной жизни В Смоленской области сокращается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Улучшение эпидобстановки позволяет медучреждениям, которые ранее были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, возвращаться к привычному режиму работу. С марта, напомним, вновь начал принимать беременных роддом на улице Кирова в Смоленске. А с 1 апреля возобновила свою профильную деятельность больница медицинской реабилитации на улице Шевченко

В одну смену. Школу в Вяземском районе ждут большие перемены Средняя школа №4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова в Вязьме преобразится. К ней пристроят новый корпус, а благодаря содействию губернатора Алексея Островского в этом году капитально отремонтируют кровлю основного здания. С лифтом и котельной На днях глава региона побывал с рабочим визитом в Вяземском районе, в ходе которого посетил среднюю школу №4. В 2021-2022