В Брянской области в 2026 году закуплено средств пожаротушения на 21,6 млн рублей

2026, 19 ноября 17:32

В Брянской области в 2026 году закуплено средств пожаротушения на 21,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На оперативном совещании под председательством губернатора Брянской области Егора Ковальчука подвели итоги пожароопасного сезона на территории региона. Начальник Управления лесами Владимир Дзубан отметил, что причиной большинства лесных пожаров в 2026 году стали атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Возгорания ликвидировали в первые сутки.

В лесопожарных формированиях Брянской области имеется 202 единицы техники, в том числе приобретённой в рамках национального проекта «Экология». С 2019 по 2024 годы закуплено 89 единиц лесопожарной техники и 457 единиц оборудования на 377,3 миллиона рублей. По нацпроекту «Экологическое благополучие» в 2026 году приобретены две единицы лесопожарной техники, две видеокамеры и 79 единиц иных средств пожаротушения на 21,6 млн рублей.