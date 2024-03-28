90 троллейбусов будут обслуживать девять маршрутов в Брянске

90 троллейбусов на девяти маршрутах в Брянске планируют перевезти 12 млн пассажиров за год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании в Брянской горадминистрации обсудили работу общественного транспорта. Так, в областном центре реализовали инфраструктурный проект «Модернизация городского общественного транспорта». В его рамках купили новые троллейбусы, обновили кабельные линии и тяговые подстанции.

С 1 апреля на девять троллейбусных маршрутов ежедневно будут выходить 90 машин. Они планируют перевезти 12 млн пассажиров в этом году.

«Сегодня задача отдела по транспорту — не допустить чрезмерного дублирования маршрутов. При этом городской транспорт должен быть максимально загружен. Также следует контролировать безбилетников», — подчеркнул глава горадминистрации Александр Макаров.