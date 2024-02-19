Адресное информирование о выборах стартовало на Брянщине

Адресное информирование о выборах Президента России стартовало в Брянской области. Об этом рассказали в городской администрации.

Адресное информирование о предстоящих выборах президента России стартовало в регионе. С 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий будут ходить по квартирам и домам граждан. Они расскажут о дате, месте и времени голосования, а также о кандидатах.

На членах избирательной комиссии будет специальная накидка с логотипом выборов, нагрудный знак и бейдж. Также у каждого будет удостоверение.