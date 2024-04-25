Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Брянске

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В преддверии Дня Великой Победы в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». В Брянске торжество прошло на площади Воинской славы. Волонтёры развернули огромное полотно в цветах Георгиевской ленты. В память о погибших в Великой Отечественной войне участники мероприятия возложили цветы к стеле «Город воинской славы».

«Желто-оранжевый с черным, огонь и дым — символ личной доблести солдата на поле битвы, мужества, бесстрашия, отваги и любви к Родине. «Георгиевская ленточка» стала не только знаком уважения к победившим в Великой Отечественной войне. Когда в соседней братской стране процветает неонацизм, а наши защитники, участники специальной военной операции, сражаются на фронте, каждый, кто надевает «Георгиевскую ленточку», говорит: я против фашизма, я за мир, за свободу», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.