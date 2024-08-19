Акция «Мечом и словом» прошла на Поляне журналистов под Брянском

Под Брянском на Поляне журналистов прошла акция «Мечом и словом». Брянские представители СМИ почтили память коллег- военных корреспондентов в канун дня образования газеты Брянского фронта «На разгром врага». Первый номер вышел 18 августа 1941 года.

Участники акции с портретами журналистов времён войны прошли по лесной дороге от знака «Боевое перо» до мемориала на поляне. Заместитель председателя комиссии по СМИ и культуре Общественной палаты Брянской области, журналист Григорий Кожурин поздравил своих коллег с памятной датой. Он рассказал, что в 1941 году, вместе с работниками газеты «На разгром врага» работали журналисты газеты «За Советскую Беларусь». Белорусское землячество и Общественная палата региона планируют увековечить имена всех, кто в годы войны выпускал фронтовые газеты.

Мероприятие завершилось исполнением «Песни военных корреспондентов».

Фото РИА Стрела