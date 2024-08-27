Акция «Ночь кино» прошла в Брянской области

В акция «Ночь кино» в Брянской области поучаствовали почти шесть с половиной тысяч человек. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На минувшей неделе прошла всероссийская акция «Ночь кино». К ней присоединились 36 культурно-досуговых учреждений Брянской области.

Три новинки отечественного кинематографа посмотрели почти шесть с половиной тысяч человек. Бесплатно зрители увидели фильмы «Воздух» (18+), «По щучьему велению» (6+) и «Сто лет тому вперёд» (12+).

Кроме того, на площадках в муниципалитетах прошли выступления творческих коллективов, познавательно-развлекательная программа «Кинопленка детства», фотовыставка «Мое родное кино», мастер-класс по сценическому мастерству, выставка рисунков, викторина «По щучьему велению», благотворительная акция «Счастливый билет» и киновикторина «Путешествие в мир кино».

Всероссийская акция прошла по все стране в девятый раз. Организовали её Министерство культуры России, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».