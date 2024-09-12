Акция памяти участников СВО прошла в брянской школе
Акция памяти участников СВО прошла в брянской школе №72. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.
В Брянске на территории школы №72 прошла акция в память об участниках спецоперации. В прошлом году по инициативе брянского филиала фонда «Защитники Отечества» там появилась «Аллея Героев». Там высадили саженцы рябины и дуба.
Спустя год семьи погибших бойцов, сотрудники фонда «Защитники Отечества», школьники и почетные гости принесли к молодым деревьям цветы.
«Для нас очень важно, чтобы подвиг наших сыновей не был забыт. Пусть растут деревья, посаженные в память о них и пусть служат напоминанием о тех, кто отдал жизнь за нашу Родину и за нас», — сказала мать военнослужащего Ольга Иванова.
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