Акция памяти участников СВО прошла в брянской школе №72. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.

В Брянске на территории школы №72 прошла акция в память об участниках спецоперации. В прошлом году по инициативе брянского филиала фонда «Защитники Отечества» там появилась «Аллея Героев». Там высадили саженцы рябины и дуба.

Спустя год семьи погибших бойцов, сотрудники фонда «Защитники Отечества», школьники и почетные гости принесли к молодым деревьям цветы.

«Для нас очень важно, чтобы подвиг наших сыновей не был забыт. Пусть растут деревья, посаженные в память о них и пусть служат напоминанием о тех, кто отдал жизнь за нашу Родину и за нас», — сказала мать военнослужащего Ольга Иванова.