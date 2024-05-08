Всероссийская акция «Вахта Памяти-2024» стартовала в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти-2024», посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Брянской области. Торжественное мероприятие прошло на площади Партизан в Бярнске. В церемонии участвовали чиновники, депутаты, представители силовых структур, духовенства, поисковых отрядов и военно-патриотических клубов региона, юнармейцы и кадеты.
Собравшиеся возложили цветы и венки к Вечному огню и почтили Героев минутой молчания.
«Непростой, но благородный труд поисковиков позволяет вернуть из небытия имена солдат и офицеров, достойно перезахоронить павших героев. Благодаря им тысячи семей узнали о судьбе пропавших без вести родных. Минувшей осенью близ села Холмецкий Хутор Брасовского района состоялись церемонии перезахоронения и открытия мемориального комплекса «Ангелы». Это итог поисковых работ, в ходе которых были подняты останки 277 мирных жителей, в том числе 94 детей, убитых фашистами», – рассказал на церемонии губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Вахта Памяти» продлится до конца года. Поисковики будут заниматься раскопками, полевой разведкой и архивной работой.
08.05.2024 14:58
На сцене и за сценой
Как в регионе поддерживают сельские ДК. Дом культуры на селе – это больше чем место для развлечения, приятного времяпрепровождения или встреч с односельчанами. Это сердце и душа села, очаг культуры и центр притяжения жителей всех возрастов. Если в деревне или посёлке работает клуб, значит, у населённого пункта есть будущее. Именно по-этому так важно уделять этим учреждениям культуры особое внимание, ремонтировать и модернизировать их.
08.05.2024 14:57
Приезжайте к нам в гости!
В Смоленской области продолжается планомерная работа по развитию туристического потенциала региона и привлечению к нам туристов. Очередной шаг в этом направлении был сделан в начале мая – в регионе подвели итоги первого областного грантового конкурса в сфере туризма. В финал вышли 14 проектов, на реализацию которых власти направят почти 15 млн руб. Более подробно о победителях конкурса рассказал губернатор Василий Анохин на своей страничке в соцсетях. «Половина инициатив –
08.05.2024 14:55
И пусть горит Вечный огонь
В сквере Памяти Героев Хиславичей зажгли Вечный огонь. Раньше он горел только в памятные дни, а теперь мемориал подключён к сетевому природному газу и, значит, не потухнет. Место это святое для каждого жителя посёлка. Здесь в двух братских могилах покоятся погибшие в боях с фашистами бойцы и командиры 393‑го артиллерийского миномётного батальона, 43‑го гвардейского танкового полка и 435‑го медсанбата. Напомним, что по решению Президента России Владимира Путина
08.05.2024 14:54
Командный состав
В Смоленске на базе филиала РАНХиГС откроют пункт оценки участников программы «Время героев» (времягероев.рф). Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Его цель – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. По состоянию на начало мая на участие в программе подано более 44 тысяч заявок из различных регионов страны. В их числе и бойцы из Смоленской
08.05.2024 14:16
«Главное – это защита интересов человека труда»
Депутат облдумы Евгений Максименко о своих приоритетах в работе с избирателями. В апреле 2024 года исполнилось 30 лет Смоленской областной Думе. Позади период становления и взросления законодательного органа власти, когда депутатам приходилось принимать нормативно-правовую базу для обеспечения его четкой работы, создавать условия для развития региона в новых экономических реалиях, оказывать содействие органам местного самоуправления и
02.05.2024 11:51
История и закон
Смоленской областной Думе исполнилось 30 лет. Три десятилетия назад в истории Смоленщины произошло знаковое событие – 14 апреля 1994 года после проведённых в марте выборов депутаты первого созыва Смоленской областной Думы собрались на своё первое заседание. С тех пор состоялось более 350 заседаний и было принято более 4000 областных законов, по которым сейчас живёт регион.