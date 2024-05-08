Всероссийская акция «Вахта Памяти-2024» стартовала в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти-2024», посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Брянской области. Торжественное мероприятие прошло на площади Партизан в Бярнске. В церемонии участвовали чиновники, депутаты, представители силовых структур, духовенства, поисковых отрядов и военно-патриотических клубов региона, юнармейцы и кадеты.

Собравшиеся возложили цветы и венки к Вечному огню и почтили Героев минутой молчания.

«Непростой, но благородный труд поисковиков позволяет вернуть из небытия имена солдат и офицеров, достойно перезахоронить павших героев. Благодаря им тысячи семей узнали о судьбе пропавших без вести родных. Минувшей осенью близ села Холмецкий Хутор Брасовского района состоялись церемонии перезахоронения и открытия мемориального комплекса «Ангелы». Это итог поисковых работ, в ходе которых были подняты останки 277 мирных жителей, в том числе 94 детей, убитых фашистами», – рассказал на церемонии губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Вахта Памяти» продлится до конца года. Поисковики будут заниматься раскопками, полевой разведкой и архивной работой.