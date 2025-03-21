Активисты ветеранского движения получили медали в Брянске

Активисты ветеранского движения получили памятные медали в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицкой районной администрации прошла торжественная церемония в преддверии Дня Победы. Глава администрации Татьяна Гращенкова встретилась с активистами ветеранского движения. Она вручила им памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«Мы должны помнить о наших Героях, быть достойны их подвигов, любить свою Родину и трудиться на её благо. Мы бесконечно благодарны вам — людям, отстоявшим нашу Родину, возродившим её и остающимся сегодня в строю. Я желаю вам добра, крепкого здоровья и мирного неба над головой», — сказала Татьяна Гращенкова.

Ветеранам творческие номера подарили солисты городского Дворца культуры имени Медведева.