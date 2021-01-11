Алексей Солдатов назначен заместителем начальника УМВД по Брянской области

11 января начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов представил личному составу заместителя начальника УМВД России по Брянской области – начальника полиции.

На указанную должность назначен полковник полиции Алексей Солдатов. Полковник полиции Александр Поздняков, ранее занимавший этот пост, освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на заслуженный отдых.

На мероприятии присутствовали члены коллегии УМВД России по Брянской области, руководители структурных подразделений УМВД России по Брянской области, руководство территориальных органов внутренних дел МВД России на районном уровне (в режиме видеоконференцсвязи), председатель областного совета ветеранов ОВД полковник милиции в отставке Сергей Мисютин.

Напомним, в Брянский областной суд назначена новая судья.