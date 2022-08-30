Алешинский сельский Дом культуры отремонтировали

По проекту «Культура малой Родины» в ДК села Алешинка сделали капитальный ремонт. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В села Алешинка Дубровского района преобразился Дом культуры. Учреждение капитально отремонтировали по проекту «Культура малой Родины».

В здании починили крыльцо и установили пандус. Также во всех помещениях сделали ремонт. Кроме того. заменили канализацию и сантехнику.

В этом году на Брянщине отремонтируют 23 муниципальных ДК.