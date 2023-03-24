Аварийными домами в Займище заинтересовались следователи
Брянские следователи заинтересовались аварийными домами в селе Займище, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Сотрудники ведомства решили провести проверку по сообщениям в средствах массовой информации. Ранее региональный Народный фронт рассказал о трех аварийных домах в селе Займище городского округа Клинцы. Люди там живут без удобств. А стены здания грозят развалиться в любой момент.
Следователи, вслед за прокуратурой, организовали процессуальную проверка. Они дадут правовую оценку обстоятельствам.
Читайте также
Новости регионов
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам
Шестая «Ласточка» начнет курсировать ежедневно между Москвой и Смоленском с 1 апреля
С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд «Ласточка» премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском. Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть