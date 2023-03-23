Жители Займища 10 лет живут в аварийных домах

Жители села Займище 10 лет живут в аварийных домах без удобств. Об этом рассказали в региональном отделении Народного фронта.

Жильцы дома 28 на улице Кирпичной и домов 5 и 5А по улице Главной живут в прошлом веке и каждый день рискуют жизнью. Здания построили в советское время для работников местного предприятия. Туалет находится на улице. А вода — в колонке во дворе одна на всех и та периодически ломается. Там же в грязи утопает детская площадка и дорога к домам.

Крыши текут, а подвалы заполнены водой. В квартирах — сырость, холод и плесень. В двух домах уже разрушен фундамент и частично кирпичная кладка стен. В подъездах проваливаются полы. Управляющая компания давно отказалась от обслуживания домов, новая так и не нашлась.

Жильцы обратились за помощью в региональное отделение народного фронта. На выездном совещании, где также участвовал прокурор Клинцов, жильцы рассказали, что в 2011 году их жилье признали аварийным и обещали расселить. Но документы, которые они сдавали исчезли. Осталось только письмо за подписью заместителя главы Клинцовской городской администрации с приглашением жильцов на совещание по переселению.

Народный фронт направил обращение главе администрации с просьбой провести обследование домов и ускорить процесс переселения. Прокурор города Клинцы Михаил Цыганок также инициировал проверку.