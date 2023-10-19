Авария произошла на подстанции в Брянске

Из-за аварии на подстанции без света остались жильцы домов на трёх улицах в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

18 октября в Брянске в микрорайоне Сосновый Бор, на улицах 4-я Разина, Чернышевского и Есенина отключилось электричество. Технологический сбой произошел в сетях напряжением 6 кВт.

Аварию на подстанции Мамоновской устраняла бригада «Брянскэнерго». За час специалисты вернули свет в квартиры жителей.