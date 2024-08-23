Августовское педагогическое совещание прошло в Брянске

Награды на августовском педагогическом совещании в Брянске получили 60 учителей и воспитателей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Доме культуры имени Медведева прошло традиционное августовское педагогическое совещание. Работники образования обсуждали подготовку к новому учебному году.

«На традиционных августовских совещаниях главная цель – это общение педагогов. Даже в пандемию они проходили, только в онлайн-режиме», — подчеркнул начальник городского управления образования Альберт Малкин.

Также 60 учителей и воспитателей получили ведомственные и региональные награды.