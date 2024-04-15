Автопарковку построят около трёх медучреждений на улице Советской Брянска

Автопарковка появится около трёх медучреждений на улице Советской в Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Советской в областном центре расположены отделение Брянской областной детской больницы, детская поликлиника №2 и областной врачебно-физкультурный диспансер. И ежедневно пациенты каждого из них сталкиваются с проблемой парковки.

В этом году неподалёку стартовал капитальный ремонт улицы Трудовой. Подрядчик «М-строй» не только обновит проезжую часть на участке от улицы Советской до улицы Горького, но и построит просторную парковку неподалеку. Её разместят на месте пустыря.

«Произойдет комплексное благоустройство всей территории. Станет только лучше. Для тех же, кто хочет играть в футбол, в 50 метрах отсюда есть два поля с искусственным газоном», — уточнил вице-мэр Сергей Антошин.

Также специалисты на улице Трудовой добавят третью полосу для движения транспорта, а также поставят светофор на пересечении с Советской. Кроме того, здесь построят тротуар, поставят фонари и благоустроят сквер. Работы закончат уже в мае.