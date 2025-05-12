Автопробег по местам боевой славы прошёл в Брянске накануне Дня Победы. Об этом сообщили в соцсетях Фокинской районной администрации.
В Брянске накануне 9 Мая прошёл автопробег по военно-историческим местам. Мероприятия посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Участие в пробеге приняли свыше 100 автомобилей предприятий города, в том числе АО «Брянсксельмаш», Филиала ОАО РЖД «Московская железная дорога», ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», АО «Транснефть -Дружба», учебно-спортивного центра ДОСААФ. Сотрудники проехали по памятным местам и возложили цветы к мемориалам, посвященным Героям Великой Отечественной войны.
Завершился автопробег у Вечного огня на Партизанской поляне. Там участники мероприятия, а также глава Фокинского района Александр Гаврилов и генеральный директор АО «Брянсксельмаш» Андрей Шилин, возложили цветы к мемориалу.
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