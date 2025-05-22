Баннеры к 1040-летию Брянска повесили на фасады многоэтажек
Баннеры к 1040-летию Брянска повесили на фасады многоэтажек. Об этом сообщили в городской администрации.
В 2025 году Брянску исполнится 1040 лет. Специалисты отдела дизайна управления по строительству и развитию территории горадминистрации разработали макет необычного поздравления жителей. Акварельными рисунки улиц родного города дополнили стихотворениями известных брянских поэтов. Четверостишии каллиграфическим почерком написал руководитель Советского района Денис Семёнов.
«Над текстом работал острыми и плоскими перьями. Волновался, сделал больше двух десятков вариантов надписей», — рассказал Денис Семёнов.
Баннеры разместили на фасадах дома №32 на улице Горького и №101 на проспекте Ленина.
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