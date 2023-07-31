Бассейн в брянском детском саду отремонтируют за четыре месяца

На капитальный ремонт бассейна в детском саду «Берёзка» отведено четыре месяца. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году в детском саду «Берёзка» в Брянске отремонтируют бассейн. Подрядчик восстановит фасад здания, отремонтирует крышу, заменит окна и все коммуникации. Чашу бассейна и полы покроют плиткой, а стены в помещениях покрасят.

«К выполнению первого этапа подрядчик приступил своевременно, сейчас идут работы по разборке конструктивных элементов бассейна, демонтажу кафельного покрытия, расчистке поверхностей от покрасок и облицовки», — уточнила заведующая детским садом Елена Юхачева.

Ремонт должны завершить к концу ноября 2023 года.