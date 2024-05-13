Базары с искусственными цветами открылись в Брянске к Радонице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске открылась базары с искусственными цветами. Торговые точки появились к празднику Радоницы. Они будут работать с 8 до 19 часов до 14 мая.

Адреса мест торговли:

Бежицкий район:

— на территории, прилегающей к кладбищу по ул. Почтовой;

— на территории перед въездными воротами кладбища п. Антоновка;

— на повороте к кладбищу п. Бежичи, пересечение ул. Делегатской и 2-го пер. Демьяна Бедного;

— ул. Федюнинского, около дома №1;

— ул. Ульянова, около дома №124.

Советский район:

— ул. Красноармейская, около дома №105, вдоль ограждения Центрального кладбища;

— перед въездными воротами Центрального кладбища со стороны ул. 2-й Почепской;

— ул. Красноармейская, поворот на гаражное общество «Трудовик»;

— ул. Красноармейская, около дома №158 (остановка «Завод «Кремний»);

— ул. Красноармейская, около дома №61, привокзальная площадь автовокзала;

— пр-т Станке Димитрова, остановка «Областная больница» (чётная сторона);

— ул. Красноармейская, около дома №76;

— ул. Спартаковская, около дома №63.

Фокинский район:

— на территории перед въездными воротами кладбища по ул. Волочаевской;

— площадка по ул. Волочаевской, около дома №2А

— проспект Московский, около дома №5

Володарский район:

— площадка перед домом по ул. Пушкина, 85

— на территории перед кладбищем по ул. Профсоюзов;

— на территории перед въездными воротами кладбища по ул. Абашева;

— ул. Абашева, около дома №100;

— на территории перед кладбищем п. Большое Полпино.