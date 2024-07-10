Беговую дорожку делают рабочие в школе №66 Брянска по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в городской администрации.

По программе «Инициативное бюджетирование» в школе №66 активно развивают спортивную инфраструктуру. На территории учебного заведения уже есть воркаут-площадка и футбольное поле с искусственным покрытием. В настоящее время рабочие начали делать беговую дорожку.

Занимаются спортом на территории могут не только ученики, но и жители ближайших домов.