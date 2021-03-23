Беспилотная авиаразведка следит за уровнем брянских рек

В Брянской области готовятся к весеннему половодью.

Синоптики не прогнозируют выхода Десны на пойму весной 2021 года. Несмотря на это, в Брянской области готовятся к худшему варианту развития событий.

Как сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в региональном правительстве начальник Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по Брянской области Сергей Глушенков, сформированы комплексные оперативные группы. В них вошли спасатели, чиновники, полицейские, соцработники и психологи.

Группы обеспечены транспортом, системами связи, плавсредствами, беспилотными авиационными системами, пожарно-спасательным снаряжением и оборудованием.

Региональное ГУ МЧС круглосуточно отслеживает динамику уровня рек. Спланированы авиаразведки беспилотной авиацией с видеосъемкой и последующим моделированием развития обстановки.