Библиотека Брянска отметила 105-летие

Библиотека №5 Брянска отметила 105-летний юбилей. Об этом сообщили в городской администрации.
Библиотека №5 в городе Брянске отметила день рождения. Одному из старейших учреждений областного центра исполнилось 105 лет. В честь юбилея в учреждении прошло торжественное мероприятие. Работников поздравила заместитель начальника управления культуры Брянской городской администрации Людмила Кучерова.
«Пройдя вековой жизненный путь, библиотека по праву стала неотъемлемой частью славного прошлого и настоящего нашего города, истинным островком культуры для людей разных поколений. У библиотеки есть бесценный опыт, который с благодарностью перенимают читатели», — отметила Людмила Кучерова.
Библиотека №5 открылась в 1919 году в посёлке Чайковичи, а в начале 90-х годов «переехала» на улицу Почтовую. В настоящее время учреждение насчитывает более шести тысяч читателей. В их распоряжении — около 40 000 книг. В учреждении также работают клуб «Дети войны» и общественная организация «Вяжем добро».
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