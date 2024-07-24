Бизнесмен заплатил почти 250 тысяч рублей за незаконную торговлю в Брянске

Предприниматель заплатил почти 250 тысяч рублей штрафов за незаконную торговлю в Брянске. Об этом рассказали в горадминистрации.

На оперативном совещании при главе администрации Брянска Александре Макарове обсудили несанкционированную торговлю. С начала 2024 года провели сотни рейдов. А на людей, незаконно торгующих на улицах, составили около 200 протоколов. Сумма штрафов превысила 500 тысяч рублей.

Так, только в отношении одного гражданина за 2023 и первую половину 2024 года сотрудники администрации составили 47 административных протоколов на более чем 250 тысяч рублей. Мужчина поставил палатку с овощами и фруктами на улице Авиационной. Предписания и штрафы он игнорировал.

«Посыл у нас не в том, чтобы «кошмарить» бизнес, а в том, чтобы коммерсанты трудились честно: оформляли документы, платили налоги, аренду и, самое главное, реализовывали качественную и безопасную для населения продукцию. Всё должно быть по законам и правилам, действующим в стране, регионе и городе», — отмечает руководитель Советского района Денис Семёнов.

Нарушителя принудительно доставили в суд, который арестовал его на четверо суток. Торговые палатки за это время убрали демонтированы. Бизнесмен, выйдя на свободу, погасил долги.