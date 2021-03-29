Богомаз поздравил лучших сотрудников Росгвардии по Брянской области

Мероприятие посвящено 210-й годовщине войск правопорядка и 5-летию со Дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

26 марта Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в проведении церемонии чествования лучших военнослужащих и сотрудников подразделений Управления Росгвардии по Брянской области.

«‎Руководству управления Росгвардии по Брянской области удалось за короткий срок сформировать профессиональную команду. Сейчас это технологически развитое и мобильное подразделение. Отмечу качественную организацию работы по всем направлениям деятельности, в том числе по предоставлению госуслуг. Стабильность в общественно-политической жизни региона — это результат работы вашего ведомства и эффективного взаимодействия с другими органами власти в регионе»‎, – отметил глава региона.

Александр Богомаз вручил лучшим сотрудникам Почетные грамоты Губернатора Брянской области за особые личные заслуги, усердие и отличие по службе и в связи с празднованием Дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации.