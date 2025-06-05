Более 10 дорог к школам ремонтируют в Брянске

Более 10 дорог, ведущих к школам и детским садам, ремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в городской администрации.

В 2025 году в Брянске сделали акцент на ремонте дорог около школ, детских садов и других образовательных учреждений. По новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в областном центре приводят в порядок улицы Дятьковскую, Горбатова, Ленинградскую, Куйбышева, Доменную, Карла Либкнехта, Менжинского, Киевскую, переулок Школьный. Большинство объектов подрядчики сдадут к 1 сентября.

Помимо нового асфальта, на этих улицах появятся продуманные пешеходные переходы, освещение, необходимые дорожные знаки. Это сделает путь детей безопасным.